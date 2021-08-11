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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعطل قاربهم.. تونس: إنقاذ 83 مهاجرًا غير شرعي من الغرق

قارب غير شرعي
قارب غير شرعي

تمكن خفر السواحل التونسي اليوم، الأربعاء، من انقاذ 83 مهاجراً غير شرعي من الغرق بعد تعطل قاربهم أمام السواحل التونسية.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، أفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.

وأشار بيان الداخلية التونسية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وفي وقت سابق، تمكنت وحدة من البحرية التونسية من إجلاء 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بجنوب شرق منطقة العطايا، على بعد 70 كيلومتر، بعد تعرض مركبهم إلى صعوبات بالبحر.

وتوزع المهاجرون الذين صعدوا منصة الغاز "ميسكار"، بين 4 من نيجيريا، و2 من غانا، و5 من مصر، و3 من سوريا، و79 من بنغلاديش.

وكشفوا أن أعمارهم تتراوح بين 15 و12 سنة، موضحين أنهم أبحروا من سواحل زوارة الليبية بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا.

وتوجهت القوات المختصة نحوهم باتجاه ميناء الصيد البحري بالكتف، لإنزالهم وتسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني بالمكان، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وفي واقعة منفصلة، تمكنت فرقة الحرس البحري بمنطقة جرجيس التونسية، فجر اليوم الأحد، من إحباط عملية هجرة غير شرعية لأوروبا بسواحل جرجيس.

وقامت فرقة الحرس البحري بحجز مركبين على متنهما 31 شابا في ولاية مدنين وبنقردان.

وفي السياق ذاته، قالت شاهدة من وكالة "رويترز" إن سفينتي إنقاذ انتشلتا 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ في البحر المتوسط الليلة الماضية في عملية استغرقت ست ساعات تقريبا.

وأنقذت السفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية والسفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية المهاجرين في المياه التونسية على بعد 68 كيلومترا من ساحل شمال أفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى.

تونس مهاجرين غير شرعيين اخبار العالم اخبار العالم الآن الداخلية التونسية

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