لبنان يطلق حملة تطعيم بلقاح فايزر لفئات جديدة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الدكتور حمد حسن، عن إطلاق حملة تطعيم جديدة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك لفئات عمرية جديدة.

وقال وزير الصحة الدكتور حمد حسن، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وبعد تغطية الفئات العمرية 30-49 أسترازينيكا و50 وما فوق فايزر، تطلق وزارة الصحة العامة حملة فايزر لتغطية الفئات العمرية 1997-1992 المسجلين على المنصة حتى 31 يوليو".

وأضاف: "كما أصبح متاحا تسجيل عمر 12 سنة وما فوق على المنصة استعدادا لتغطية لاحقة".

وكان لبنان، سجل أمس الثلاثاء، 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي للحالات الى 573959.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7952 حالة.

