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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. سلالة دلتا تضرب رئات الأطفال.. وعودة للتفشي الكبير

علم لبنان
علم لبنان

قال رئيس قسم الأمراض الرئوية في مستشفى الروم بلبنان، الدكتور جورج جوفيليكيان، إن سلالة دلتا من فيروس كورونا، بدأت تضرب رئتي الأطفال ولكن من دون مضاعفات خطيرة.

وأوضح جوفيليكيان في تصريحات لموقع "الجديد" اللبناني، أن لبنان عاد إلى الوتيرة السابقة المشابهة لفترة التفشي الكبير لفيروس كورونا في الشتاء الماضي، كما عادت المستشفيات لتعاني من نقص في الأماكن.

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وأشار "المراهقون هم خزان توزيع فيروس كورونا والفئة بين 50 و60 عام هي خزان تلقي العدوة".

وعن مضاعفات متحور دلتا، قال جوفيليكيان: "حالات كورونا الجديدة أوضحت أن السلالة الهندية تستهدف الجهاز الهضمي".

وكان مسؤول الاحصاءات في لجنة متابعة فيروس كورونا بلبنان، نبيل رزق الله، قال في وقت سابق، إن متحور "دلتا" "بات يشكل 100% من الإصابات بكورونا في البلاد".

وأوضح رزق الله أن "السبب الأساسي وراء ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، يعود لاستهتار الناس في السبل الوقائية، وسرعة انتشار دلتا".

لبنان سلالة دلتا كورونا رئتي الأطفال فيروس كورونا

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