الخارجية الأمريكية : ننخرط في حوار مع لبنان وإسرائيل لخفض التصعيد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن منخرطة في محادثات مكثفة مع إسرائيل وحكومة لبنان لخفض التصعيد.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "واشنطن على اتصال مع مسؤولي تل أبيب وبيروت، والعنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته".

وتابعت: "ندين بأشد العبارات هجمات حزب الله الصاروخية ضد إسرائيل ونشجع كل الجهود للحفاظ على الهدوء بين إسرائيل ولبنان".

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الخميس، تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، زاعمًا أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

وفي وقت مُبكر من أمس الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ أطلقت صوب إسرائيل من جنوب لبنان، ما أدى لرد إسرائيلي بالقصف المدفعي، مع تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود في خضم توترات مع إيران.

وأكدت إسرائيل أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها "مستعدة" لذلك، بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".

وأعلن حزب الله اللبناني الذي يحظى بنفوذ كبير افي جنوب لبنان مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، بعد يومين من تبادل القصف بين الجانبين.

وقال شيفلر إن 19 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان، ولم يعلن أن عن وقوع إصابات. ومن هذه المقذوفات سقطت ثلاث في لبنان وعبرت 16 قذيفة الحدود اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 10 منها.