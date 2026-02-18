قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
اقتصاد

مؤشرات الأسواق: انخفاض واستقرار أسعار السلع الاستهلاكية مع حلول رمضان في السوق المصري

أ ش أ

شهد السوق المحلي، مع حلول شهر رمضان المبارك، تباينًا في حركة أسعار السلع الاستهلاكية ما بين الانخفاض والاستقرار ، لعدد من السلع الغذائية التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، وذلك وفق رصد لحركة الأسعار دون أن يعكس بالضرورة مستوى دخول الأفراد أو القوة الشرائية.

وأظهر الرصد تسجيل عدد من السلع انخفاضًا في أسعارها، كما صرح رجب شحاته عضو غرفة الحبوب ورئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات المصرية من بينها الأرز السائب، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والسمن النباتي، والدواجن البيضاء، وبيض المائدة، والسمك البلطي، والبصل.

وفي المقابل، استقرت أسعار عدد من السلع الأخرى دون تغيير يُذكر، كما ذكر حسين البودى نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات من بينها الأرز المعبأ، والدقيق، والفاصوليا البيضاء، والعدس، وبعض أنواع الشاي، ومنتجات الألبان، إضافة إلى عدد من الخضروات والفاكهة.

كما رُصد ارتفاع محدوده فى أسعار بعض السلع كما ذكر حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات بنسب من بينها سكر البودرة، والفول المستورد المكسر، وبعض منتجات الألبان، واللحوم البلدية، إلى جانب بعض أصناف الخضروات والفاكهة نتيجة ارتفاع معدلات الطلب

وعلى صعيد السلع المرتبطة بشهر رمضان، سجلت أسعار التمر الهندي انخفاضًا بسبب وفره الانتاج المحلي ، بينما استقرت أسعار بعض الأصناف الأخرى مثل البلح الأسواني والخروب والزبيب، في حين ارتفعت أسعار عدد من منتجات الياميش بنسب متفاوتة .

كما شهدت البقوليات زيادات متوسطة تراوحت و حافظت بعض الأصناف على استقرار نسبي بزيادات طفيفة لم تتجاوز 9%.

ن ه/ر ح ب/ه م غ

السوق المحلي شهر رمضان أسعار السلع الاستهلاكية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على انتقادات أغنيته الأخيرة

الفنان وليد فواز

وليد فواز يكشف لـ صدى البلد عن شخصيته في مسلسل “بيبو” (فيديو)

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

