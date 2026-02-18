مؤشرات الأسواق: انخفاض واستقرار أسعار السلع الاستهلاكية مع حلول رمضان في السوق المصري

شهد السوق المحلي، مع حلول شهر رمضان المبارك، تباينًا في حركة أسعار السلع الاستهلاكية ما بين الانخفاض والاستقرار ، لعدد من السلع الغذائية التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، وذلك وفق رصد لحركة الأسعار دون أن يعكس بالضرورة مستوى دخول الأفراد أو القوة الشرائية.

وأظهر الرصد تسجيل عدد من السلع انخفاضًا في أسعارها، كما صرح رجب شحاته عضو غرفة الحبوب ورئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات المصرية من بينها الأرز السائب، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والسمن النباتي، والدواجن البيضاء، وبيض المائدة، والسمك البلطي، والبصل.

وفي المقابل، استقرت أسعار عدد من السلع الأخرى دون تغيير يُذكر، كما ذكر حسين البودى نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات من بينها الأرز المعبأ، والدقيق، والفاصوليا البيضاء، والعدس، وبعض أنواع الشاي، ومنتجات الألبان، إضافة إلى عدد من الخضروات والفاكهة.

كما رُصد ارتفاع محدوده فى أسعار بعض السلع كما ذكر حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات بنسب من بينها سكر البودرة، والفول المستورد المكسر، وبعض منتجات الألبان، واللحوم البلدية، إلى جانب بعض أصناف الخضروات والفاكهة نتيجة ارتفاع معدلات الطلب

وعلى صعيد السلع المرتبطة بشهر رمضان، سجلت أسعار التمر الهندي انخفاضًا بسبب وفره الانتاج المحلي ، بينما استقرت أسعار بعض الأصناف الأخرى مثل البلح الأسواني والخروب والزبيب، في حين ارتفعت أسعار عدد من منتجات الياميش بنسب متفاوتة .

كما شهدت البقوليات زيادات متوسطة تراوحت و حافظت بعض الأصناف على استقرار نسبي بزيادات طفيفة لم تتجاوز 9%.

