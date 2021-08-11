محافظ القليوبية يعتمد النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ 230 درجة

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قراراً بالنزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2021 /2022، ليكون 230 درجة، وذلك بناء على مذكرة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.



كما وافق المحافظ على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوى بحد أدنى 190 درجة، وذلك لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية، حيث يتم اختيار المدارس التى تفتح فيها فصول الخدمات بمعرفة مدير عام الإدارة التعليمية بحيث لا يقل عدد الطلاب بهذه الفصول عن 30 طالبا ولا يزيد على 40 طالبا، ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقرة بالمدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات.

وأكد المحافظ أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار، إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

من ناحية اخري أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى

بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها حيث تم عمل مقايسة للطريق بإجمالي أطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام

كما تابع محافظ القليوبية جولته بتفقد محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات

واختتم الهجان جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائرى