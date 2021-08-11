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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 337 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر يوليو

موانيء البحر الاحمر
موانيء البحر الاحمر

 

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 337 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو الماضي. 


وحسب بيان هيئة موانيء البحر الأحمر،  سجلت الصادرات 219 الف طن بضائع بنسبة زيادة 86 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 118 الف طن.

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وشهد ميناء سفاجا تداول 185 الف طن بضائع بكمية صادر 90 الف طن ووارد 95 الف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 24 الف طن بكمية صادر 14 الف طن ووارد 10 آلاف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 34 الف طن بكمية صادر 21 الف طن ووارد 13 ألف طن بضائع وتصدير 94 الف طن فوسفات من ميناء الحمراوين.

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وتم تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.
 

موانيء البحر الأحمر صادرات الشركات الملاحية

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