عبد المنعم السيد : قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة الطلب على استخدامها كممر ملاحي رئيسي عالمي..فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن قناة السويس هي أهم مجرى ملاحي عالمي وهي شريان ملاحي استراتيجي لحركة التجارة العالمية مؤكدا انها يعبر منها 12 % من تجارة العالم و 22 % من حاويات العالم .



وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن التصنيف الملاحي لقناة السويس ارتفع بسبب التطويرات التي تمت بها وبسبب افتتاح قناة السويس الجديدة لافتا ان عمق الغاطس الآن في قناة السويس وصل إلى 66 قدما بدلا من 53 قدم .

وأوضح السيد ، أن السفن العملاقة الان تستطيع العبور من قناة السويس بسبب تطويرها لافتا ان قناه السويس أكثر أمانا من غيرها ولا يحدث بها اى حوادث الا نادرا وهي الآن مزودة بأحدث السبل والتقنيات الحديثة ومنها تطوير مراكز الصيانة .

وتابع : افتتاح قناة السويس الجديدة ساهم في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي .



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قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مؤشرات الأداء المالي للاقتصاد المصرى خلال العام المالي الماضي 2020/2021 حققت أداءً متميزاً حافظ على الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من استمرار جائحة كورونا، وما استلزمته من ضرورة اتباع سياسات وقائية على المستوى الكلي، بالإضافة إلى توفير التمويل للعديد من البرامج والمبادرات لقطاعات وأنشطة بعينها خاصة على الجانب الصحي والاجتماعي لتخفيف الآثار السلبية للجائحة.

وأضاف عبد المنعم السيد ، أن أهم هذه المؤشرات المالية تمثلت فى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بنسبة 12.2 %، وزيادة الإيرادات الضريبية نحو 95 مليار جنيه بنمو 12.8 % مقارنة بالعام المالي الماضي و تحققت هذه الزيادة دون اللجوء لفرض أي أعباء إضافية على المواطنين رغم الجائحة، وفي ظل انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل إلى أكثر من 50%.

وأشار عبد المنعم السيد، الى العوامل التي ساعدت على زيادة الإيرادات منها المضي قدماً في مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية مما ساهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وأيضا اقتصار زيادة المصروفات على نحو 9% فقط، مع حدوث تغيرات هيكلية في مكوناتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث ارتفعت مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير بهدف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية فضلاً عن التوسع في استثمارات قطاعات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم.

تابع عبد المنعم السيد: تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 16%، وتم تدبير هذه المخصصات لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، والدعم النقدي، والمساهمة في صناديق المعاشات، ومصروفات العلاج للمواطنين.

أوضح عبد المنعم السيد، أن الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالى الماضى ارتفعت ليصل إجمالي الاستثمارات العامة إلى حوالي 358.1 مليار جنيه، تحملت منها وزارة المالية أعباء بلغت نحو 289 مليار جنيه نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنة بالعام المالي السابق له بالإضافة الى توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية لتوفير البنية التحتية المستدامة.