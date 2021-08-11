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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يوميًا.. حملات تفتيش على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة الموازين للمواصفات

مصلحة ‏دمغ المصوغات
مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين

أكد اللواء عبد الله منتصر، رئيس مجلس إدارة مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين أن المصلحة تسيّر يوميًا ‏حملات على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة ‏الموازين للمواصفات.

وأشار إلى أن توجيهات  الدكتور على المصيلحى تقضي بتشديد الرقابة ‏على الموازين للتأكد من سلامتها.

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 وأضاف أن الحملات ‏أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر محطات وقود ‏وتحرير 2 محضر موازين تجارية أفراد ومحضر ميزان ‏بسكول، وأشار إلى أن المصلحة قد قامت بـ 7 حملات ‏تفتيشية بكفر طهرمس فيصل.

 أسفرت عن ضبط 2 حرز ‏مشغولات ذهبية، وأكد منتصر أن المصلحة قامت بدمغ ‏‏451044 كيلو جرام ذهب عيار 21.
و 102256.2 ‏كيلو جرام ذهب عيار 18.
و30547 كيلو جرام فضة. ‏و 113400 كيلو جرام من السبائك الذهبية.‏

هذا وقد أكد  أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن توجيهات  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، دائمة ‏بتوجيه الحملات على الموازين ومحطات الوقود.

وأشار ‏إلي أن الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا تلك التقارير للتوجيه ‏إن لزم الأمر، مشيرًا إلي أن مصلحة دمغ المصوغات ‏تبذل الكثير من الجهد للمرور على محطات الوقود ‏والموازين بالمحال التجارية للتأكد من مطابقتها ‏للمواصفات.‏

محطات الوقود دمغ المصوغات مشغولات ذهبية ذهب عيار 21 المحال التجارية

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