يوميًا.. حملات تفتيش على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة الموازين للمواصفات

أكد اللواء عبد الله منتصر، رئيس مجلس إدارة مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين أن المصلحة تسيّر يوميًا ‏حملات على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة ‏الموازين للمواصفات.

وأشار إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى تقضي بتشديد الرقابة ‏على الموازين للتأكد من سلامتها.

وأضاف أن الحملات ‏أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر محطات وقود ‏وتحرير 2 محضر موازين تجارية أفراد ومحضر ميزان ‏بسكول، وأشار إلى أن المصلحة قد قامت بـ 7 حملات ‏تفتيشية بكفر طهرمس فيصل.

أسفرت عن ضبط 2 حرز ‏مشغولات ذهبية، وأكد منتصر أن المصلحة قامت بدمغ ‏‏451044 كيلو جرام ذهب عيار 21.

و 102256.2 ‏كيلو جرام ذهب عيار 18.

و30547 كيلو جرام فضة. ‏و 113400 كيلو جرام من السبائك الذهبية.‏

هذا وقد أكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، دائمة ‏بتوجيه الحملات على الموازين ومحطات الوقود.

وأشار ‏إلي أن الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا تلك التقارير للتوجيه ‏إن لزم الأمر، مشيرًا إلي أن مصلحة دمغ المصوغات ‏تبذل الكثير من الجهد للمرور على محطات الوقود ‏والموازين بالمحال التجارية للتأكد من مطابقتها ‏للمواصفات.‏