أخبار الحوادث.. كشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة.. تجديد حبس حسن راتب

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

لعدم تركيب الملصق الإلكتروني .. سحب 3205 رخص مركبات

سحبت الجهات المعنية ٣٢٠٥ رخص مركبات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ورفع ٣٦ سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع.

بالفيديو كونفراس.. تجديد حبس حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنوب القاهرة ، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الاثار الكبرى" ، المتهم فيها حسن راتب بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ضحية الشك.. تفاصيل كشف لغز العثور على سيدة مذبوحة داخل جوال بإمبابة

شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة ملابسات العثور على سيدة مذبوحة داخل جوال بمنطقة إمبابة، حيث تبين أن زوج المجني عليها وراء قتلها.

النائب العام: إحالة المعتدي على زوجته وأبنائه واستغلالهم في التسول إلى الجنايات

أمر المستشار النائب العام بإحالة متهم - محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

تحريات الأمن تكشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة حتى الموت بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل تعذيب طفلة 8 سنوات حتى الموت على يد والدتها بمنطقة الهرم.