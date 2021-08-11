ارتفاع وانخفاض.. تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال التعاملات اليوم الاربعاء 11-8-2021.

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا ببعض الشركات اليوم مقارنة بأسعار الأمس وانخفضت في شركات أخرى، وتراوحت الزيادة في الأسعار بين 10:20 جنيه للطن، و انخفضت الاسعار في اسمنت سيناء بمقدار 27 جنيه في الطن،و 5 جنيهات في أسمنت حلوان، و 20 جنيه في السويدي، مع استقرار أسعار الحديد، وذلك وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 14600 جنيه للطن، سعر حديد العتال 14450 جنيهًا للطن، سجل سعر حديد بشاي 14500 جنيه للطن.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم

سعر حديد المراكبي 14300جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 14300جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 14300جنيه للطن، بينما سجل حديد عطيه سعر 14300 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 14300 جنيه للطن.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم

أما أسعار الأسمنت اليوم، فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 960 جنيها لطن المسلح، ومصر للأسمنت قنا 880 جنيها للطن.



وسجل أسمنت النهضة سعر 880 جنيها للطن، فيما سجل أسمنت وادي النيل سعر 900 جنيه للطن، بينما سجل أسمنت سيناء سعر 883 جنيها للطن، كما سجل أسمنت حلوان سعر 895 جنيها للطن.

سجل أسمنت السويدي سعر 950 جنيها للطن، وسجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف سعر 865 جنيها للطن.



أسعار مواد البناء في مصر

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.



أسعار مواد البناء في مصر

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