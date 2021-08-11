تنسيق الجامعات 2021.. تربية رياضية بنين حلوان: 2836 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات

شهدت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، إقبال طلابي كثيف من طلاب الثانوية العامة على اختبارات القدرات والتي تتم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية رياضية بنين جامعة حلوان بالهرم .
و صرح الدكتور عماد العزباوي أن اختبارات القدرات الرياضية تهدف لقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة من خلال مجموعة من الاختبارات.
و تقدم لاختبارات قدرات كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالهرم وفق الأعداد الواردة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2836 طالبا.
و تتميز بكلياتها الرياضية الرائدة في المجال الرياضي والتي ساهمت في تخريج العديد من القامات الرياضية المتميزة أبرزهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لذا تشهد كلية التربية الرياضية اقبالاً كبيراً لتميزها وتفردها في هذا المجال.
وتشمل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان الخطوات التالية :
الدخول والتسجيل على موقع التنسيق: https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1
ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat
ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat
ثم مرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات
ثم مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat
كما تشمل الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات الاتى :
رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات
صورة شخصية للطالب.