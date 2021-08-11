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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تربية رياضية بنين حلوان: 2836 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات

تربية رياضية بنين
تربية رياضية بنين

شهدت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، إقبال طلابي كثيف من طلاب الثانوية العامة على اختبارات القدرات والتي تتم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية رياضية بنين جامعة حلوان بالهرم . 

 

و صرح الدكتور عماد العزباوي أن اختبارات القدرات الرياضية تهدف لقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة من خلال مجموعة من الاختبارات.

و تقدم  لاختبارات قدرات كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالهرم وفق الأعداد الواردة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2836 طالبا.

 

و تتميز بكلياتها الرياضية الرائدة في المجال الرياضي والتي ساهمت في تخريج العديد من القامات الرياضية المتميزة أبرزهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لذا تشهد كلية التربية الرياضية اقبالاً كبيراً لتميزها وتفردها في هذا المجال. 
 


وتشمل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان الخطوات التالية :

الدخول والتسجيل على موقع التنسيق: https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1
ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة  http://app2.helwan.edu.eg/kodrat  
ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة  http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

ثم مرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات

ثم مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

 

كما تشمل الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات الاتى :


رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات

 صورة شخصية للطالب.

تنسيق الجامعات 2021 اختبارات القدرات تنسيق الجامعات جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان طلاب الثانوية العامة كلية التربية الرياضية كلية التربية

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