عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زياش يقود تشكيل تشيلسي أمام فياريال في كأس السوبر الأوروبي

حكيم زياش
حكيم زياش

أعلن الألماني “توماس توخيل”، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال الإسباني، ببطولة كأس السوبر الأوروبي.

 

تشكيل تشيلسي 

 

وضم تشكيل تشيلسي كلًا من:

 

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

 

خط الدفاع: كيرت زوما - تريفوه شالوباه - أنتوني روديجير

 

خط الوسط: كالوم هودسون أودوي - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

 

خط الهجوم :حكيم زياش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر.

 

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب وينسدور بارك بالعاصمة الأيرلندية الشمالية بلفاست.

 

ويشارك تشيلسي في المباراة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف سجله الألماني كاي هافرتز.

زياش تشيلسي تشكيل تشيلسي السوبر كأس السوبر توخيل دوري ابطال أوروبا حكيم زياش السوبر الأوروبي

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يعلن إعارة كوبو لـ مايوركا

أتلتيكو مدريد يمدد عقد مدافعه سافيتش حتى 2024

حجازي أساسيا مع اتحاد جدة أمام الفيحاء في افتتاح الدوري السعودي

ليفربول يعلن غياب لاعبه أمام نورويتش في الجولة الأولى من البريميرليج

جلاكتيكوس آخر.. هل يلاقى باريس سان جيرمان نفس مصير ريال مدريد قديمًا؟

ميسي يؤكد بقاء مبابي في باريس سان جيرمان .. تفاصيل

ولي العهد السعودي يلتقي طارق حامدي لاعب الكاراتيه بعد تتويجه بفضية طوكيو

أهدر ضربة جزاء .. كوكا يشارك في توديع أولمبياكوس لدوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

مليشيا الحوثي تفصل 900 ضابط لتأييدهم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن

ارتفاع وانخفاض.. تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم

تشكيل فياريال لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

زياش يقود تشكيل تشيلسي أمام فياريال في كأس السوبر الأوروبي

الرئيس التونسي: أتحمل مسئولية كبيرة أمام الله والشعب .. فيديو

حافلة الأهلي تصل إلى استاد الإسكندرية استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

مفاجأة موسيماني في المحاضرة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الصحة العالمية تختبر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ