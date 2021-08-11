زياش يقود تشكيل تشيلسي أمام فياريال في كأس السوبر الأوروبي

أعلن الألماني “توماس توخيل”، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال الإسباني، ببطولة كأس السوبر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلًا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كيرت زوما - تريفوه شالوباه - أنتوني روديجير

خط الوسط: كالوم هودسون أودوي - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم :حكيم زياش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب وينسدور بارك بالعاصمة الأيرلندية الشمالية بلفاست.

ويشارك تشيلسي في المباراة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف سجله الألماني كاي هافرتز.