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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على السرعات الجديدة على طريق "إسكندرية مطروح السلوم"

طريق سريع
طريق سريع

أعلنت وزارة الداخلية المصرية متمثلة في الإدارة العامة للمرور عن تعديلات في السرعات المقررة على بعض الطرق بسبب كثرة الحوادث على أن تكون تعديلات السرعات في الصيف فقط. 

 

ويأتي التعديل الجديد في المادة رقم 94 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية لعام 2008 وهو القرار رقم 1613 .

 

وأضافت الإدارة فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات التي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري أو المحليات والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. 

 

وجاء تعديل السرعات على طريق الإسكندرية ومطروح والسلوم ، والتعديل جاء لطريق الإسكندرية - مطروح - السلوم بداية من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 مطار العلمين السرعات القانونية تغيرت عليه كالتالي :

 

- 60 كم في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نافذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات ومركبات النقل 

 

- 70 كم في الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين

 

- 80 كم في الساعة لباقي أنواع المركبات. 

 

وستطبق هذه السرعات خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر بصورة سنوية. 

 

وعلى الجانب الاخر ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر برقم 206 لسنة 2020، أقسام المرور بالامتناع عن تجديد رخص المركبات إلا بتقديم ما يفيد بسداد الضريبة. 

 

وتقضي  المادة (10) من القانون رقم 206 لسنة 2020،  بالتزام أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض.

الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية 2020 الطرق قانون المرور السرعات القانونية الطرق السريعة اللائحة التنفيذية قرار وزير الداخلية

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