تعرف على الأوراق المطلوبة عند تخريد السيارات بمبادرة الإحلال

أعلنت مبادرة إحلال و تخريد السيارات "جو جرين"، مؤخرا عن الأوراق المطلوبة عند التسليم المركبات للتخريد، لمن يتقدم بسيارته في مبادرة الإحلال.

وأوضحت مبادرة الاحلال و التخريد ، أنه على صاحب السيارة المراد تخريدها توفير عدد من الأوراق الهامة من أجل التسليم، حتى لا يتسبب عدم توفرها في عودة المشارك بسيارته واضطراره للعودة مرة أخرى للساحة بعد استيفاء هذه الأوراق.

وحددت المبادرة الأوراق الواجب توفرها عند تسليم السيارات لساحات التخريد وهي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمشارك.

2- صورة من رخصة السيارة القديمة.

٣- أصل نموذج ١٠٥ تخريد.

٤- صورة من جواب تخصيص السيارة.

٥- صورة من الموافقة البنكية (في حال التقسيط).

وتابع بيان مبادرة الإحلال والتخريد، أن بعض أوراق تسليم السيارات تأتي من الموقع الإلكتروني التي تشمل صورة من جواب تخصيص السيارة وصورة من الموافقة البنكية في حال التقسيط يتم الحصول عليهما من داخل طلب المشارك في الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com.

كانت الدولة وضعت حوافز مالية للمشاركين في مبادرة الإحلال، حيث إن الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكـسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، كما سيستفيد جميع المشتركين في المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز.

ويتم احتساب أسعار السيارات بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة، والأسعار المعلنة شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.

بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري بتقديم تسهيلات ائتمانية للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات من خلال 31 بنكًا بسعر فائدة 3% عائد سنوي مقطوع لمدة 7 و10 سنوات.