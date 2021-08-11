أشهر 10 أعطال في السيارة وأسبابها.. تعرف عليها

يعانى العديد من سائقي السيارات ، بعدد من الأعطال الشهيرة الخاصة بمشاكل السيارات ، فربما تكون واحدا من هؤلاء الأشخاص الذين وقعوا في احداهما .

وخلال السطور التالية سنتعرف أشهر 10 أعطال في السيارة ، شائعة الحدوث وأسبابها .

1- تحجر الفرامل

عندما يصعب إيقاف السيارة، وتتحجر الفرامل فهذا يأتي بسبب تلف سيرفو الفرامل أو تسريب به.

2- استقامة السيارة

اثناء السير على الطرقات يشعر السائق بعدم استقامة السيارة ، وهذه المشكلة تأتى بسبب احتياج إطارات السيارة الى ترصيص وضبط للزوايا.

3- تشغيل السيارة

عند تأخر تشغيل السيارة وتقطيع أثناء السير ، يكون بسبب وجود شوائب بفلتر الوقود .

4- تغيير السرعات

يعتبر صعوبة تغيير السرعات في السيارة ، من اهم أسبابه هو نقص في زيت علبة الفتيس ويحتاج الى تغيير في اسرع وقت .

5- أصوات السيارة

عند سماع صوت عالي يصدر من أسفل السيارة مع ضعف في السحب في هذه الحالة يكون هناك ثقب أو تسريب من شكمان السيارة.

6- حرارة محرك السيارة

يأتي ارتفاع الحرارة في المحرك ، بسبب العديد من المشاكل ، أهمها نقص في مياه الردياتير، أو وجود تسريب بها أو تلف في كازكيت رأس المحرك أو تلف رأس المحرك أو انسداد الردياتير.

7- اهتزاز السيارة

في بعض الأحيان الضغط على الفرامل يشعر السائق باهتزاز فى السيارة ، وهذا نتيجة الى عطل و تلف تيل الفرامل أو ديسك الفرامل و يحتاج الى تغيير

8- استهلاك الوقود

عند زيادة استهلاك الوقود ، يكون بسبب تلف أسلاك البوجيهات أو البوجيهات و أيضاً يسببها تلف في حساس الشكمان في السيارة.

9- اهتزاز وطقطقة

عندما يشعر السائق باهتزاز وطقطقة عند السير في خط مستقيم بالسيارة عند سرعة اقل من 80 كم في الساعة، فيكون العطل بسبب تلف الجزء الداخلي من الكوبلن في السيارة .

10- اهتزاز المحرك

يشعر أحيانا السائق باهتزاز في المحرك عند التشغيل ، وهذا بسبب تلف في قواعد أو كراسي المحرك بها تلف وتحتاج الى تغيير.