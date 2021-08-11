الدوري الممتاز| طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأضاف أن الجهاز الطبي، فضل استبدال اللاعب بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية. وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان محمد شريف قد غادر في الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تقام مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم 29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة، جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.