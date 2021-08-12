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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

الصدقة فضلها عظيم وثوابها أعظم ، والصدقة ترفع صاحبها أعلى الدرجات عند الله عز وجل ، والصدقة هي الطاعة الوحيدة التي تعكس مدى حب الإنسان الخير للجميع ، لأنه تصدق واعطى الفقير حتى يسد حاجاته ، والصدقة لها مفعول السحر في غفران الذنوب والخطايا فمن ارتكب المعاصي والاثام عليه بالصدقة فهي تطفئ غضب الله ، وفي هذا السياق تلقت دار الإفتاء  سؤالا : "هل يجوز إخراج الصدقة بنية الزواج؟".

 

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد : "إن كل ما يحدث للإنسان إنما هو بقضاء الله وقدره، والإنسان لا يعرف ما قدره الله له ولا يعلم الغيب، ولذلك عليه أن يأخذ بالأسباب".

 

وأضاف أمين الفتوى أنه يجوز الدعاء أو إخراج صدقة أو الصلاة أو قراءة القرآن بنية أن ييسر الله أمر الزواج.

 

وأشار "شلبى"، خلال فيديو عبر صفحة "دار الإفتاء" على "يوتيوب"، إلى أن الصدقة وقراءة القرآن معناهما اللجوء إلى الله وهما من الأخذ بالأسباب.

 

حكم إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة

 

الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أكد عبر خدمة البث المباشر  : أن الصدقة ثوابها عظيم جدا عند الله عز وجل، لافتا إلى أن الصدقة تطفئ نار الرب وتغفر الذنوب ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "داوو مرضاكم بالصدقة" . 


وأضاف عاشور: فلنجعل الصدقة وسيلة لغفران الذنوب فكلما وقعت في الذنب أو المعصية بادر بإخراج الصدقة، وكلما تعثر أمامك أمر ما بادر بإخراج الصدقة. مؤكدا أن الصدقة جائزة في كل وقت وعلى كل حال.

الصدقة حكم إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة

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