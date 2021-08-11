أهم الأخبار| دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة .. وطقس شديد الحرارة الخميس

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار للحكومة ، والتى تهم المواطن، نرصد أبرزها في التقرير التالي :

الكهرباء: انقطاع التيار عن مستشفى الدمرداش نتيجة عطل داخلي



كشف المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الدمرداش ناتج عن عطل فني داخل المستشفى، والمستشفى به محولات خاصة.



قرار جمهوري باعتبار دار الافتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢١ باعتبار دار الافتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري علي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بها احكام المادتين "١٧-٢٠" من قانون الخدمة المدنية المشار اليه.



الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة غدا.. والرطوبة عالية

تشهد الأحوال الجوية، استمرار الطقس غدا، الخميس، شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية ويكون الطقس غدا، ليلا، معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء.



عاجل من الصحة لقطاعات الوزارة .. وقف وسحب 10 أدوية ..تعرف عليها

وجهت وزارة الصحة والسكان ، بسحب 10 أنواع من الأدوية وذلك في منشور إلي القطاعات المختلفة بالوزارة .



أبرزهم عمر سليمان وسمير غانم| السيسي يطلق أسماء 4 شخصيات عامة على الكباري والمحاور الجديدة



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق أسماء عدد من الشخصيات العامة، على الكباري والمحاور الجديدة، وجاء في مقدمتهم الفنان سمير غانم علي الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلي الطريق الدائري.



تعاون بين العربية للتصنيع وأورنچ فى التحول الرقمى والتعليم الإلكتروني



شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، وعدد من قيادات الشركة ،توقيع بروتوكول للتعاون المشترك فى مجالات التحول الرقمى والتعليم الإلكترونى والخدمات الإلكترونية الذكية.



تمهيدا لإطلاقه من الرئيس.. مدبولي يتابع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولى شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.