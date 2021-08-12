محافظ الشرقية يكشف تفاصيل ما تم بمشروع حياة كريمة بالمحافظة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن نسب تنفيذ المشروعات في حياه كريمة وخاصة في مجمع الخدمات وصلت إلى 80%.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن المشروعات تضم مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والمجمعات الخدمية والزراعية.

المحافظة تمكنت من توفير وتسليم الأراضي المطلوبة

وتابع الدكتور ممدوح غراب، إن المحافظة تمكنت من توفير وتسليم الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدا انه تم توفير معظم الأراضي من تبرعات المواطنين إلى جانب أراضي الدولة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تعمل على 599 مشروعًا داخل 41 قرية بمركز الحسينية.



