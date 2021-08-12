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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقارنة بشلل الأطفال والجدري.. علماء يوضحون طرق القضاء على كورونا نهائيا

صدى البلد

يبدو أن القضاء على فيروس كورونا "أمنية بعيدة المنال"، بينما يستمرّ الوباء بإنتاج متحوّرات جديدة، في ظل افتقار أعداد كبيرة من البشر للقدرة على الوصول إلى اللقاح، إلا أن تحليلًا علميًا جديدًا أجراه علماء من نيوزيلندا يُشير إلى إمكانية التخلّص من الفيروس، وإن "لم يكن الأمر سهلًا".

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، يعتمد الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في دورية "بي أم جي" الطبية، على متغيّرات ومعادلات تُقارن بين فيروسات كورونا والجدري وشلل الأطفال.

 وعلى الرغم من أنهم أشاروا إلى أن تحليلهم "هو جهد أولي، ويحوي العديد من الجوانب الشخصية"، رجّح الباحثون أنه يرسم طريقًا لـ"إمكانية القضاء على كوفيد-19".

تجارب ناجحة
وأشار موقع "ساينس أليرت" إلى تجارب نيوزيلندا، والصين، وآيسلندا، وهونغ كونغ، في القضاء على انتشار كورونا، قبل تطوير اللقاحات، عبر اتخاذ تدابير وقائية؛ منها مراقبة الحدود وفرض ارتداء الكمامات بشكل صارم والتباعد الاجتماعي.

وذكر التحليل أن البشرية قضت على مرض الجدري في سبعينيات القرن الماضي بفضل حملة تلقيح عالمية، وذلك بعد 3 آلاف سنة على الأقل من انتشاره.


ويُعتبر القضاء على نوعين من أنواع فيروس شلل الأطفال، دليلًا واضحًا على نجاح حملات التلقيح، بينما انخفضت أعداد الإصابات بالنوع الثالث بنسبة 99%.

ولدراسة الأمراض الثلاثة كوفيد 19، والجدري، وشلل الأطفال، أنشأ فريق العلماء نظام تسجيل نقاط لـ17 متغيرًا؛ مثل توفّر لقاح آمن وفعال، وعمر المناعة، وتأثير تدابير الصحة العامة، والإدارة الحكومية الفعالة.

وسجّل فيروس كورونا 28 نقطة من أصل 51، مقارنة بشلل الأطفال الذي سجّل 26 من أصل 51.

هدف ليس مستحيلًا
وبالنظر إلى هذه المتغيّرات، خلص فريق العلماء إلى أنه "في هذا التحليل الأولي، يبدو استئصال كوفيد 19 أكثر جدوى بقليل من شلل الأطفال، ولكن أقلّ بكثير من الجدري".

وهذا يعني أن "هدف التخلّص من الفيروس سيكون أصعب بكثير من الجدري، لكنه ليس مستحيلًا تمامًا".

لكن العلماء يُشيرون إلى تحديات تُواجه عملية التخلّص من الفيروس، لم تكن موجودة بالنسبة لشلل الأطفال والجدري، مثل التردّد في أخذ لقاحات كورونا، والتحوّرات السريعة للفيروس والتي يمكن أن تتفوّق على اللقاحات، وارتفاع تكلفة برامج التطعيم، ورفع مستوى أنظمة الرعاية الصحية، ودور الحيوانات البرية (أو المنزلية) في تطوّر الفيروسات.

واعتبروا أن التحديات الرئيسية "ربما تكمن في تحقيق تغطية عالية بالتطعيمات والحاجة المحتملة لتحديث تصاميم اللقاح".

وكتب الفريق: "إن تطوير الأنظمة الصحية لتسهيل القضاء على كورونا؛ يُمكن أن يكون له أيضًا فوائد مشتركة كبيرة للسيطرة على الأمراض الأخرى (القضاء على الحصبة أيضًا)".

كورونا الوباء البشر اللقاح نيوزيلندا اخبار منوعات

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