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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصفها الأطباء بالمعجزة.. أم تكافح كورونا أثناء ولادتها

سييرا وزوجها
سييرا وزوجها

عانت سيدة حامل من مدينة كارولينا الأمريكية، بعد إصابتها بفيروس كورونا لمدة 16 يوما أثناء حملها وإنجابها طفلها الأول.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قضت سييرا شوب أخر أيام حملها وحيدة داخل غرفة العزل والعناية بالمستشفى وبدون زوجها جمال شوب، والذي وثّق المعاناة من خلال فيديوهات صورها ونشرها على موقع تيك توك.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9881869/New-mom-COVID-fighting-life-intensive-care-delaying-getting-vaccine.html#v-1953699055831894010

وعادت سييرا البالغة من العمر 33 عاما  الى منزل العائلة مع الطفل ميلز بعد تمكنها من محاربة الفيروس والحفاظ على سلامة المولود دون الإصابة بأذى.


ويقول الأب إن الأطباء أخبروه بصعوبة نجاة الأم دون الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، ولكنها رفضت تلقي أي علاج للفيروس قبل أن تلد طفلها، الأمر الذي وصفه الأطباء بالمعجزة الطبية.

سييرا

ونشر جمال فيديوهات مؤثرة توضح معاناة زوجته بداية من دخولها المستشفى لتجهيزات الولادة مرورا بإعلان إصابتها بفيروس كورونا، ثم دخولها غرفة العزل ووضع أجهزة التنفس الصناعي لها، وكان يطلب الدعاء لها من خلال تلك الفيديوهات.

وأخيرا، نشر الأب المتزوج من سييرا منذ 12 عاما، فيديو يقدم فيه المولود الصغير للمتابعين ويزف بشرى قدومه الى الدنيا معافى ويراقب الام بفرح وهي تتنفس جيدا.

ووصف جمال تلك الفترة بأنها الأصعب في حياته حيث شعر بالخوف على اسرته وحياة زوجته، ويقول انها المرة الأولى التي يجد نفسه فيها دون سييرا التي اعتادت مشاركته ادق تفاصيله الحياتية.

حامل كارولينا كورونا الأول اخبار منوعات

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