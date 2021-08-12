سمير عثمان: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الإسماعيلي.. تفاصيل

أكد سمير عثمان الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الحالي، أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الإسماعيلي، بعد عرقلة اللاعب جونيور أجاي.

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هذه الكرة بسيطة جدًا ولكن المشكلة لدينا هي التصوير، التصوير لا يوازي قوة الدوري المصري، لو هناك زاوية خلف المرمى لكانت ظهرت اللعبة بشكل جيد لنا".



وأضاف: "كان يجب على حكم الفار أن يستدعي حكم المباراة، لا يصح ألا يقوم باستدعاء الحنفي لرؤيتها، والتمس له العذر في حالة واحدة وهي جودة التصوير".

واستكمل: "لو هناك خطأ قبل خروج الكرة من نطاق الملعب فركلة الجزاء مُستحقة، إما إذا خرجت الكرة فلا توجد ركلة جزاء".

وأكد: "هذه الكرة يوجد فيها ضربة جزاء صحيحة، لأن هناك خطأ قد تم قبل خروج الكرة من أرضية الملعب".

واختتم: "ما أراه في هذه الكرة والتصوير المتاح أن هناك خطأ قبل خروج الكرة من أرض الملعب بكامل هيئتها".