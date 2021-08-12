أخبار العالم| لبنان يرفع الدعم عن أسعار المحروقات وأمريكا تتجه لإغلاق سفارتها في أفغانستان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

رفع الدعم عن أسعار المحروقات في لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي الأربعاء، رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، ومن المقرر استيرادها بداية من غد الخميس.

محتجون يحتجزون صهاريج المحروقات في لبنان والجيش يتدخل.. فيديو

كشفت فضائية الجديد اللبنانية عن احتجاز عدد من المحتجين لصهاريج المحروقات، ما ترتب عليه تدخل قوات من الجيش اللبناني، لتحرير الصهاريج.

لبنان .. اعتصام لأهالي ضحايا انفجار بيروت قبل جلسة البرلمان الحاسمة

اعتصم أهالي ضحايا انفجار بيروت بالقرب من عين التينة وقصر الأونيسكو في بيروت احتجاجا على جلسة مجلس النواب يوم الخميس والتي يفترض أن تبحث استدعاء بعض نواب في قضية انفجار المرفأ.

لبنان .. الحريري يطالب بتطبيق القانون والدستور كاملاً على الجميع

وجه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الأربعاء دعوة ، النواب بالموافقة على اقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين فوراً، في تصرف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

تونس .. تحذير شديد اللهجة من قيس سعيد للمتلاعبين بأسعار المنتجات

حذر رئيس تونس قيس سعيد جميع المسؤولين عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية متوعدًا إياهم بأنه سيتصدى لهم.

تقرير أمريكي: طالبان قد تسيطر على أفغانستان خلال 60 يوما

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن أن حركة طالبان استطاعت السيطرة على 3 عواصم إقليمية أخرى في أفغانستان، إضافةً إلى مقرٍ للجيش الأفغاني اليوم، الأربعاء، لتسيطر على ثلثي الأراضي الأفغانية.

الخارجية الأمريكية: حركة طالبان عازمة على النصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، إنها تعمل من أجل التوصل إلى إجماع دولي بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام في أفغانستان حتى مع إقرارها بأن "جميع المؤشرات" تشير إلى سعي حركة طالبان "لتحقيق نصر في ساحة المعركة".

وسائل إعلام: الولايات المتحدة قد تغلق سفارتها في أفغانستان

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن هناك مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية إغلاق سفارة الولايات المتحدة في عاصمة أفغانستان كابل على خلفية تقدم حركة طالبان الأفغانية.

روسيا .. تحطم مروحية عسكرية تحمل 16 سائحا

قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس إن طائرة هليكوبتر تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا تحطمت.

سوداني الجنسية.. الجيش الليبي يعتقل إرهابيا خطيرا من داعش.. شاهد

أعلن الجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء إلقاء القبض على إرهابي سوداني خطير منضم لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الجنوب الغربي.

الكويت.. تعيين محمد عبدالله الصباح وزيرا لشئون الديوان الأميري

أعلن مجلس وزراء الكويت أمس الأربعاء موافقته على مشروع مرسوم بتعيين محمد عبدالله المبارك الصباح وزيرا لشؤون الديوان الأميري.