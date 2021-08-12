سوداني الجنسية.. الجيش الليبي يعتقل إرهابيا خطيرا من داعش.. شاهد

أعلن الجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء إلقاء القبض على إرهابي سوداني خطير منضم لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الجنوب الغربي.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك": "في كمين محكم لوحدات القوات المسلحة والمكلفة بمهام مطاردة عناصر العصابات التكفيرية والإجرامية في منطقة الجنوب الغربي تمكنت من القبض على متطرف تكفيري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي يدعى آدم إبراهيم أحمد سوداني الجنسية".

وأضاف: "تم ذلك بالقرب من منطقة القطرون في أقصى الجنوب الغربي وتمكن عدد من الإرهابيين من الهروب باتجاه الحدود التشادية".

وتابع اللواء المسماري: "ومن المعلومات التي أدلى بها الإرهابي المقبوض عليه إنه كان يعمل تحت أمرة أمير إرهابي سعودي الجنسية داخل الأراضي الليبية".

وقال البيان: "لا زالت عمليات مطاردة الإرهابيين والخارجين عن القانون مستمرة حسب الخطة المعتمدة من قبل غرفة عمليات القيادة العامة".

ويواصل الجيش الوطني الليبي جهوده لتأمين جنوب البلاد، ومحاربة جرائم التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وإيقاف المهاجرين بعد سنوات من تغافل الحكومات المتعاقبة في طرابلس.

وفي يناير 2019، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات، وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.

لكن التنظيمات الإرهابية عادت للظهور مرة أخرى في مناطق أقصى الجنوب الليبي، حيث اتخذ بعضها من حوض مرزق ومناطق أم الأرانب وتجرهي مرتكزات، وحاول الانقضاض على بعض الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

