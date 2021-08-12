روسيا .. تحطم مروحية عسكرية تحمل 16 سائحا

قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس إن طائرة هليكوبتر تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا تحطمت.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن المروحية من طراز مي-8 وكان على متنها 13 سائحا إلى جانب 3 من أفراد الطاقم.

وأشارت إلى أنه جارٍ تجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مع رجال إنقاذ للوصول لمكان الحادث.

وكشفت الوزارة أن موظفي محمية كرونوتسكي الطبيعية توجهوا بسرعة بواسطة القوارب لإنقاذ ركاب المروحية، وفقًا لوكالة "سبوتنك" الروسية.

وأكدت الوزارة أن 8 أشخاص على الأقل، من بين الـ 16 المتواجدين على متن المروحية نجوا من حادث التحطم.