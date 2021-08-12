الكويت.. تعيين محمد عبدالله الصباح وزيرا لشئون الديوان الأميري

أعلن مجلس وزراء الكويت أمس الأربعاء موافقته على مشروع مرسوم بتعيين محمد عبدالله المبارك الصباح وزيرا لشؤون الديوان الأميري.

جاء ذلك في تغريدة بثها مجلس وزراء الكويت عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء.

وبحسب ما جاء في التغريدة، جرى رفع مشروع مرسوم التعيين إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويأتي تعيين محمد عبدالله المبارك الصباح، في هذا المنصب، بعد نحو أسبوعين من صدور مرسوم أميري في الكويت بإنهاء العمل بمرسوم تعيين الشيخ علي الجراح وزيرا لشؤون الديوان الأميري.

وقالت حينها وكالة أنباء الكويت "كونا": ”صدر مرسوم بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري“.

والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، هو الابن الثاني للشيخ عبدالله المبارك الصباح والشيخة سعاد محمد الصباح، وشغل خلال حياته المهنية عدة مناصب حكومية، واستلم حقائب وزارية لعدة سنوات، منها وزارتا الإعلام والصحة.

وكان نائبا لوزير شؤون الديوان الأميري، قبل تعيينه الأربعاء في منصب الوزير.