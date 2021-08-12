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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس .. تحذير شديد اللهجة من قيس سعيد للمتلاعبين بأسعار المنتجات

قيس سعيد
قيس سعيد

حذر رئيس تونس قيس سعيد جميع المسؤولين عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية متوعدًا إياهم بأنه سيتصدى لهم.

وقال قيس سعيد خلال زيارته إلى مركزين لتبريد المنتجات الزراعية في محافظة منوبة التونسية إن "الذين يريدون إشعال النيران في الغابات والأسعار، سيحترقون بتلك النيران".

وأكد "رفض كل مظاهر الاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية"، مشددًا على أنه "سيتصدى لكل من يحاول التحكم في قوت شعب تونس وتركه للجوع والعطش"، وفق ما أورده بيان إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف رئيس تونس أنه "من غير المقبول أن يتم التلاعب بأسعار المنتجات في مسالك التوزيع غير الرسمية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وإلحاق الضرر بالمزارعين والعمال والمستهلكين".

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وتأتي زيارة قيس سعيد إلى مراكز تبريد المنتجات الزراعية وتخزينها، في إطار خطة تتضمن عدة زيارات ميدانية ولقاءات، بهدف تحسين القدرة الشرائية لشعب تونس والتي شهدت تدهورا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة.

والأربعاء الماضي أجرى سعيد زيارة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات في العاصمة تونس دعا خلالها إلى فرض تعديل الأسعار، وعدم استغلال هذا الظرف للاحتكار.

ووجه سعيد خلال تلك الزيارة، تحذيرا شديد اللهجة للمحتكرين والمضاربين في الأسعار، معتبرا أن تونس تخوض "حربا بلا دماء ولا رصاص من أجل كرامة التونسيين".

وقال: "أعرف الكثير عن طرق الاحتكار والمخازن التي تضم آلاف الأطنان من السلع والمواد الغذائية التي يجري تخزينها، ولا نريد أن نلجأ إلى إجراءات لا نريدها، لكن عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، وألا يكون مثلهم كمثل أثرياء الحرب، وأنا أنزههم عن ذلك".

 

 

 

 

قيس سعيد تونس رئيس تونس الرئيس التونسي المنتجات الغذائية

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