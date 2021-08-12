افتتاح وحدة العمليات والتخدير الكلى بكلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور يوسف غرباوي ، رئيس جامعة جنوب الوادي ، وحدة العمليات و التخدير الكلى بقسم جراحة الفم و الوجه والفكين التابع لكلية طب الفم و الٱسنان بـ الجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ٱحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم و الأسنان، والدكتور خالد الشريف، نقيب أطباء أسنان قنا.



أشاد رئيس الجامعة ، بالدور الذى تقدمه كلية طب الفم والأسنان من تدريب الطلاب وتقديم خدمات للمرضى، مشيراً إلى أن افتتاح هذه الوحدة يأتى في إطار الدور الذى تقوم بها كلية طب الفم والأسنان لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بجنوب الصعيد ضمن دور جامعة جنوب الوادى في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة .

وأضاف رئيس الجامعة ، بأن وحدة العمليات و التخدير الكلى تعد إضافة لمجتمع طب الٱسنان بقنا و أن الجامعة داعمة لكل ما يفيد المجتمع المحيط.



و أشار الدكتور أحمد طلعت تميرك ، عميد كلية طب الفم والأسنان، إلي أن وحدة العمليات و التخدير الكلى يتم فيها علاج المرضي الذين يحتاجون إلى العلاج تحت تأثير البنج الكلى مثل حالات ذوى الاحتياجات الخاصة و الأطفال و كسور و أورام الوجه و الفكين.

و أضاف تميرك، كما يوجد بالوحدة مناظير لعلاج اضطرابات مفصل الفك و مشاكل الغدد اللعابية و هذه الخدمة تقدم لأول مرة في جنوب الصعيد و تعد إضافة لتقديم خدمة متكاملة لعلاج الٱطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المرضي المحتاجين إلى جراحات تحت تأثير البنج الكلى.

افتتاح وحدة عمليات كلية طب الفم و الأسنان

FB_IMG_1628749618750

FB_IMG_1628749615604

FB_IMG_1628749608475

FB_IMG_1628749612181