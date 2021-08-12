أيمن محسب يحذر من العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفى ويطالب بتشديد الرقابة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس الوزراء، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن العروض الوهمية في الأوكازيون الصيفي، وضرورة إلزام أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون بنسبة التخفيضات المتفق عليها وجودة المنتج المعروض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوزارة أعلنت قبل أسبوعين عن انطلاق الأوكازيون الصيفى ولمدة شهر، وهناك عدد من الشكاوى من قبل المواطنين حول عدم التزام بعض التجار بالتخفيضات المعلنة أو جودة المنتجات، على الرغم من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة المتمثلة في التزام الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأشار أيمن محسب إلى أن الوزارة أعلنت على لسان مديرياتها بأن التخفيضات تصل فى المتوسط الى ما يقرب من 30 و40 وقد تصل إلى 60% لبعض المنتجات، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن محدودى ومتوسطى الدخل وخطوة في برامج الحماية الاجتماعية التي تصب في صالح المواطنين، ولكن هذا الأمر يستلزم رقابة من قبل الوزارة لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات وتحقيق النتائج المرجوة.

يطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وشدد أيمن محسب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال هذه الفترة، بالإضافة لفتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين لمنع هذه التجاوزات على أن يتم عرض المنتجات بأسعارها في مختلف وسائل الإعلام لخلق رقابة ذاتية على أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون وخطوة نحو تشجيع المواطنين على الإقبال قبل انتهاء المواعيد المحددة للاستفادة.