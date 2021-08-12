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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن محسب يحذر من العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفى ويطالب بتشديد الرقابة

النائب أيمن محسب،
النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس الوزراء، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن العروض الوهمية في الأوكازيون الصيفي، وضرورة إلزام أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون بنسبة التخفيضات المتفق عليها وجودة المنتج المعروض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوزارة أعلنت قبل أسبوعين عن انطلاق الأوكازيون الصيفى ولمدة شهر، وهناك عدد من الشكاوى من قبل المواطنين حول عدم التزام بعض التجار بالتخفيضات المعلنة أو جودة المنتجات، على الرغم من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة المتمثلة في التزام الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

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التموين: 2437 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي

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وزير التموين: 1704 محال تجارية مشاركة في الأوكازيون

 

وأشار أيمن محسب إلى أن الوزارة أعلنت على لسان مديرياتها بأن التخفيضات تصل فى المتوسط الى ما يقرب من 30 و40 وقد تصل إلى 60% لبعض المنتجات، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن محدودى ومتوسطى الدخل وخطوة في برامج الحماية الاجتماعية التي تصب في صالح المواطنين، ولكن هذا الأمر يستلزم رقابة من قبل الوزارة لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات وتحقيق النتائج المرجوة.

يطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وشدد أيمن محسب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال هذه الفترة، بالإضافة لفتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين لمنع هذه التجاوزات على أن يتم عرض المنتجات بأسعارها في مختلف وسائل الإعلام لخلق رقابة ذاتية على أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون وخطوة نحو تشجيع المواطنين على الإقبال قبل انتهاء المواعيد المحددة للاستفادة.

أيمن محسب مجلس النواب طلب احاطة حنفى جبالى العروض الوهمية الاوكازيون الصيفي

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