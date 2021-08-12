النقل: مد فترة توقف العمل بـ 4 محطات من الخط الثالث للمترو حتى بعد غد

أعلنت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر) تمديد فترة إيقاف العمل بـ 4 محطات من الخط الثالث للمترو، وهي محطات "قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور" وذلك حتى الساعة 7 صباحا من يوم السبت المقبل (14 أغسطس).



وذكرت وزارة النقل - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ - أن عملية تمديد وقف العمل بهذه المحطات الأربعة، يأتي نظرا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور "مسطرد"، والتي تتطلب إنشاء كوبري علوي أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو.



وأضاف البيان أن العمل مستمر بباقي محطات الخط الثالث من العتبة حتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعي بكامل طاقتها وفي مواعيدها المعتادة، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.



وكانت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق ("RATP Dev Mobility Cairo) أعلنت - السبت الماضي - بدء توقف العمل بالمحطات الأربع، لتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس، وذلك قبل أن تقرر تمديد فترة وقف العمل إلى يوم 14 أغسطس الجاري.