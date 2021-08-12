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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية: انطلاق برنامج ممارسات التصنيع الجيد لخريجي وطلبة الصيدلة

صدى البلد

أطلقت هيئة الدواء المصرية، متمثلة فى الإدارة المركزية للعمليات بالتعاون مع مركز التطوير المهني المستمر، البرنامج التدريبى الخاص بممارسات التصنيع الجيد (المستوى الأساسي) للصيادلة وطلبة كليات الصيدلة، وذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.
ويعقد التدريب خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم على مدار 8 أيام تدريبية.
ويهدف التدريب إلى التعرف على اشتراطات التصنيع الجيد وكيفية تطبيق معايير الجودة بمصانع الأدوية طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبى شامل، كما يستهدف البرنامج الصيادلة حديثي التعيين بمصانع الأدوية وحديثى التخرج و طلبة كليات الصيدلة المهتمين بمجال التصنيع الدوائى .
يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد إحدى أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030، حيث تساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى، ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

مصانع الأدوية الأدوية الموارد البشرية هيئة الدواء المصرية البرنامج التدريبي المواطن المصري

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