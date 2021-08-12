عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. رشق سيارة حاكم مصرف لبنان بـ البيض بسبب رفع دعم المحروقات

حاكم مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان

أقدم محتجون لبنانيون، كانوا متواجدين بطريق القصر الجمهوري، على رشق سيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالبيض عند مغادرته بعد مشاركته في اجتماع عقد مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرشق موكب رياض سلامة أثناء خروجه من قصر بعبدا.

جاء ذلك على خلفية قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، بعد أن أعلن أنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

واستدعى الرئيس ميشال عون، صباح اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد قرار الأخير برفع الدعم عن المحروقات.

حضر الاجتماع، كل من وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان، في قصر بعبدا.

تداعيات للقرار

وأكد عون، أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وأضاف "أنه بذكّر الحضور بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي اجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص".

نفط لبنان تحسم الجدل بشأن أسعار المحروقات

بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.. بيان جديد من مصرف لبنان

ولفت عون إلى أنه طالب سلامة بالتنسيق مع السلطة الإحرائية التي ناط بها الدستور في أي قرار يتخذه.

وطلب عون من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.

في سياق متصل، قال مصدر لوكالة “رويترز”، إن حاكم مصرف لبنان لم يتراجع عن قرار وقف دعم الوقود في اجتماعه مع الرئيس عون، ويصر على سن قانون يسمح باستخدام الاحتياطيات الإلزامية.

حاكم مصرف لبنان سيارة حاكم مصرف لبنان رشق سيارة رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. اشتباه ينهي حياة فنان جزائري..اكتشاف مومياء أسد بجسد سليم.. اليابان تستكشف طرق الزراعة على القمر

أخبار الرياضة| بيراميدز يضم نجم الأهلي .. الدحيل يخطط لخطف بن شرقي على طريقة ساسي.. الزمالك يضع شرطا لضم كريم العريبي

لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار طالب بهندسه المنصوره

مع ارتفاع معدلات الزواج والطلاق|أين برامج المرأة من إصلاح الأسرة

نشرة أخبار المحافظات.. رعب في برج الجمالية.. الإسماعيلية تتسلم جرعات جونسون .. إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال فى حنة عروس

30 إنجازًا .. جهود مفتي الجمهورية في توليه مهمة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

الصحة تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

عمرو دياب يرقص في حفل زفاف نيللي كريم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ