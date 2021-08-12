شاهد.. رشق سيارة حاكم مصرف لبنان بـ البيض بسبب رفع دعم المحروقات

أقدم محتجون لبنانيون، كانوا متواجدين بطريق القصر الجمهوري، على رشق سيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالبيض عند مغادرته بعد مشاركته في اجتماع عقد مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرشق موكب رياض سلامة أثناء خروجه من قصر بعبدا.

جاء ذلك على خلفية قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، بعد أن أعلن أنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

واستدعى الرئيس ميشال عون، صباح اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد قرار الأخير برفع الدعم عن المحروقات.

حضر الاجتماع، كل من وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان، في قصر بعبدا.

تداعيات للقرار

وأكد عون، أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وأضاف "أنه بذكّر الحضور بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي اجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص".

ولفت عون إلى أنه طالب سلامة بالتنسيق مع السلطة الإحرائية التي ناط بها الدستور في أي قرار يتخذه.

وطلب عون من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.

في سياق متصل، قال مصدر لوكالة “رويترز”، إن حاكم مصرف لبنان لم يتراجع عن قرار وقف دعم الوقود في اجتماعه مع الرئيس عون، ويصر على سن قانون يسمح باستخدام الاحتياطيات الإلزامية.