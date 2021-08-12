عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.. بيان جديد من مصرف لبنان

مصرف لبنان
مصرف لبنان

أصدر مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، بيانًا جديدًا عقب قرار رفع الدعم أمس عن المحروقات.

وحسب موقع "لبنان 24"، جاء البيان فيه: “عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالمحروقات، فإن مصرف لبنان كان أرسل إلى الحكومة منذ شهر أغسطس 2020 أي منذ حوالي السنة، أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه”.

عون يستدعي حاكم مصرف لبنان بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات

في ذكرى انفجار المرفأ.. الأمم المتحدة: لبنان يعيش إحدى أفظع الأزمات

وأضاف البيان، أنه أكد ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي جميع الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، لافتا إلى أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعيًا.

وأضاف: “بالمقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في يوليو الماضي، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها”.

ولفت إلى أن هذا يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، وجه اليوم الخميس، كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بأن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم

وقالت الحكومة اللبنانية في بيان، إن الكتاب الذي وجهه دياب إلى وزير المالية جاء فيه التالي: “لما كانت الحكومة قد أكدّت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية”.

وتابع: “وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون”.

وأردف: “لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى”.

ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السراي الكبير لبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي".

وأكد دياب قائلا: “لقد قاومتُ طويلاً قرار رفع الدعم، وما أزال ضد هذا القرار، وتحمّلت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئاً عن معاناة اللبنانيين”.

وتابع: “لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي”.

مصرف لبنان رفع الدعم رفع الدعم عن المحروقات مصرف لبنان المركزي لبنان

ترشيحاتنا

بملابس السهرة.. فيديو يرصد هروب جماعي من حفل زفاف

وزيرة التخطيط تستعرض المستهدفات الرئيسية لخطة عام 2022/2021 في مجال التنمية الاقتصادية

عذبت ابنتها حتى الموت.. والدة الهرم تواجه السجن المشدد

الرطوبة عالية.. الأرصاد: طقس غدا شديد الحرارة والعظمى 42 درجة

رئيس الوزراء الكويتي: التشنج في العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة غير مقلق

النصر السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

وفاة طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في حادث أليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

الفرح تحول الى مأتم.. إصابة عدد من الأطفال برش خرطوش في القليوبية؟

مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك.. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خطأ شائع يقع فيه بعض المصلين دون قصد يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يكشف عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ