في ذكرى انفجار المرفأ.. الأمم المتحدة: لبنان يعيش إحدى أفظع الأزمات

ذكرى انفجار المرفأ

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن لبنان يعيش إحدى أفظع الأزمات على الصعيد الاقتصادي والتربوي والبنى التحتية.

وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، امينة محمد، خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه إن حاجة اللبنانيين تتفاقم وهم لا يزالون يعانون من عدم تشكيل حكومة منذ نحو عام.

وأضافت: "ننتظر من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تأليف حكومة بشكل سريع".

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان خلال مؤتمر للمانحين يحيى الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد مرور عام على انفجار هز ميناء العاصمة وزاد من الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم يقم السياسيون بعد بتشكيل حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد، على الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية.