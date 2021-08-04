عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذكرى انفجار المرفأ

في ذكرى انفجار المرفأ.. الأمم المتحدة: لبنان يعيش إحدى أفظع الأزمات

الأمم المتحدة: لبنان
الأمم المتحدة: لبنان يعيش إحدى أفظع الأزمات

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء،  أن لبنان يعيش إحدى أفظع الأزمات على الصعيد الاقتصادي والتربوي والبنى التحتية.

وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، امينة محمد، خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه إن حاجة اللبنانيين تتفاقم وهم لا يزالون يعانون من عدم تشكيل حكومة منذ نحو عام.

وأضافت: "ننتظر من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تأليف حكومة بشكل سريع".

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان خلال مؤتمر للمانحين يحيى الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد مرور عام على انفجار هز ميناء العاصمة وزاد من الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم يقم السياسيون بعد بتشكيل حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد، على الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية.

لبنان الأمم المتحدة اخبار العالم إتفجار مرفأ بيروت مؤتمر المانحين

ترشيحاتنا

سايلو فودز .. 7 مكاسب تحققها المدينة الغذائية الجديدة

حميد لبراوي: المصريون فاجأوني ولم أتوقع الشهرة.. سأوفي بوعدي لـ كاتونجا.. وأضمن الذهبية للفراعنة في هذه الحالة (حوار)

مصر تعرب عن خالص التعازي لـ التشيك في ضحايا تصادم قطارين غرب البلاد

حلم طال انتظاره.. تكنولوجيا الأغذية: "سايلو فودز" تقضي على الفساد وأمراض الأطفال

الرئيس السيسى: لبنان ما زال قادرا على النهوض

السيسي: أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي لدعم لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

الربع ساعة بـ 50 جنيه.. سقوط شبكة دعارة في المرج

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ