محافظ الوادي الجديد يلتقي مدير الأمن لتهنئته بتوليه المنصب

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة بحضور لفيف من القيادات الأمنية بمقر مديرية الأمن بالخارجة.

وقدم المحافظ التهنئة له بمناسبة توليه المنصب، وبحثا مستجدات الوضع الأمني بالمحافظة، وسبل الحفاظ علي الإستقرار والإنضباط الأمني الذي تنعم به المحافظة والذي يعد أحد محاور دعم جهود التنمية وجذب الإستثمارات، موجهاََ الشكر لكافة رجال الشرطة علي جهودهم وتفانيهم في العمل.

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وفي نهاية اللقاء، قدم المحافظ لمدير الأمن درع المحافظة تكريماَ وتقديرا لجهود حفظ الأمن والأمان.