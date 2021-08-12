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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ورشة السيكودراما "بحياة كريمة" بقصر ثقافة ساحل سليم بأسيوط

صدى البلد

تتواصل فعاليات مبادرة "حياة كريمة" للأسبوع الثاني علي التوالي، تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة، بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

شهد قصر ثقافة ساحل سليم مجموعة من ورش العمل منها ورشة تدريب ريادة الأعمال، والتي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط وحاضر فى التدريب أماني كمال عضو فرع المجلس باسيوط، وتستهدف المجموعة التدريبية تدريب عدد 28 سيدة بهدف رفع مهارات السيدات في مجال إقامة المشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة، وتتناول الدورات التعريف بالصفات والخصائص التي يجب توافرها في رائدات الاعمال، ودراسة البيئة، وأن أنشطة ريادة الأعمال تختلف بإختلاف نوع النشاط، كما تتراوح ريادة الأعمال بين شركات فردية ومؤسسات مجتمعية.

استكمل القصر ورش الحرف التراثية منها ورشة السجاد وقدمها بيومي فوزى، التلي لياسمين جاد، عجينة السيراميك لشيرين عفيفي، كما أقيمت ورشة للمسرح "سايكودراما " قدمها المخرج الفنان أسامة عبد الروؤف والفنان المايسترو نصر الدين احمد، حيث واصل عبد الروؤف  استمرارية التدريب، وتنفيذ بعض المشاهد الإرتجالية خلال الورشة، بالإضافة إلي العرض المزمع إنتاجه للورشة.

وقد تم تنفيذ دراما حركية فرعونية، تحاكى "إقامة كاهن فرعوني الصلوات للربة ايزيس والرب اوزوريس"، كما تفاعل المشاركين مع المايسترو نصر الدين أحمد من خلال التدريبات الجماعية التي قدمها بالموسيقي والغناء الجماعي، ونفذت أميرة محمد ورشة فنية للأطفال وشرح مفصل مبادئ الرسم البسيطة والتلوين وإكتشاف بعض الموهوبين، بجانب عروض سينما الأطفال بمقر القصر.

قصور الثقافة وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم أسيوط حياة كريمة

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