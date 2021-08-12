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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ساعات.. أغنية ابن الأصل لـ محمد رشاد تحصد آلاف المشاهدات

محمد رشاد
محمد رشاد

تخطت أغنية ابن الأصل لـ الفنان محمد رشاد حاجز الـ 50 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

أغنية ابن الأصل لـ محمد رشاد، من كلمات وألحان/ محمد قاسم، ‎توزيع/ عمرو صلاح، صولو أكورديون/ عمرو صلاح، جيتار/ مصطفي نصر، ‎طبلة/ ماجد الصواف، ميكس وماستر وتسجيل ستوديو/ بيشوي مجدي. 
 

انا مش شمتان 

في سياق آخر، حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي، ضيفين، على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية “أنا مش شمتان”، التي طرحها قبل أيام، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال النجم محمد رشاد -خلال الندوة- إن المنتجة والمؤلفة كوثر حجازي كانت تشرف على تفاصيل كليب انا مش شمتان، مشيرًا إلى أن هذا الكليب لم يكن مخططا له ليكون باكورة شركة الإنتاج، وأنه كان يفترض أن تكون أغنية أخرى.

وأوضح محمد رشاد أنه التقى كوثر حجازي، وكان يتناقش معها في تنفيذ أغنيتين وبعدها يقرران ماذا سيجهزان للفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن شركة الإنتاج ستجهز لأعمال أخرى إضافية مع عدد من المطربين خلال الفترة المُقبلة.

وأشار محمد رشاد، الى انه حينما ذهب إلى شركة الإنتاج كان ذاهبا لسماع أغنية تفاؤلية، وأعجبته هذه الأغنية بعد سماعها، ثم قال له الملحن محمد النادي، إن هناك أغنية أخرى وهي «أنا مش شمتان» فأعجبته أكثر، وقرر أنها أنسب في النزول خلال تلك الفترة؛ لأنها ستكون مختلفة عن أغاني الصيف، لأنها تحمل كل الألوان، ويستطيع المستمع من خلالها (الرقص أو الدندنة أو الشعور بالانتصار).

وأعرب محمد رشاد عن  سعادته بنجاح الأغنية، وأنه لمس هذا النجاح في الشارع من الجمهور بمراحل أعمارهم المختلفة، وحتى الأطفال استمعوا لها، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن تصل الأغنية لشريحة معينة، وليس لكل هذه الشرائح التي استمعت لها؛ ما أشعره بالمفاجأة.

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كلمات أغنية أنا مش شمتان 

وتقول كلمات الأغنية: 
انا مش شمتان
لكن من حقى اننا افرح انك زعلان
اول ما ندمت عرفت انك زينا انسان
بتحس و ليك قلب يحاسبك
ترجع ندمان

سيبنى افرح فيك
وانا شايف ندمك و عزابك
باينين فى عنيك
بقى كل مناك صدفه تشوفنى
او ارد عليك
مش قادر اعملك خاطر
مش حاسس بيك

و هلومك ليه
منا برضو عرفت اكسر قلبك
وانى أقسى عليه
ليه عزابك و تدارى ده انا فرحان بيه
وادى إلى ضحك فينا الاول
راجع خسران

دموعك بتبرد نارى
و ندمك بيخلص تارى
عشان خطرى أبكى كمان
محدش قالك تخسرني
هتفضل يا حبيبي فاكرنى
و هنسى و هتعيش ندمان

لو مهما داريت
انا شايف عينك قدامى بتقول و تعيد
وانا رايق جدا وانا شايف نارك بتئيد
هتموت لو احن و اقربلك انا زى زمان

 

يذكر أن آخر أغنيات محمد رشاد كانت اغنية "في غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادي وكلمات هشام عبد الحليم. 

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