أهالي عين شمس يستغيثون بالمسئولين: تلال القمامة خنقتنا

استغاث أهالي منطقة عين شمس بالقاهرة من وجود تلال قمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية ما أدى الي انتشار الروائح الكريهة والحيوان الضارة.





ورصدت عدسة صدى البلد معاناة الاهالي الذين يعبرون الشارع من فوق تلال القمامة وبجوارها والتي تسبب أذى للساكنين بالمنطقة.





وناشد الاهالي المسئولين بمحافظة القاهرة ومجلس الوزراء بالتدخل لحل المشكلة والقمامة المتراكمة دون تدخل من الحي لإزالتها ، ما يساعد في حل المشكلة بإرسال سيارات القمامة.





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