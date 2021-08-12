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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي عين شمس يستغيثون بالمسئولين: تلال القمامة خنقتنا

صدى البلد

استغاث أهالي منطقة عين شمس بالقاهرة من وجود تلال قمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية ما أدى الي انتشار الروائح الكريهة والحيوان الضارة. 


 

ورصدت عدسة صدى البلد معاناة الاهالي الذين يعبرون الشارع من فوق تلال القمامة وبجوارها والتي تسبب أذى للساكنين بالمنطقة.

 

وناشد الاهالي المسئولين بمحافظة القاهرة ومجلس الوزراء بالتدخل لحل المشكلة والقمامة المتراكمة دون تدخل من الحي لإزالتها ، ما يساعد في حل المشكلة بإرسال سيارات القمامة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/395208468634162/

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محافظة القاهرة مجلس الوزراء انتشار الروائح الكريهة عين شمس أكوام القمامة

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