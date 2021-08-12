تنسيق الجامعات 2021 .. ماجد نجم يواصل سلسلة جولاته لمتابعة اختبارات القدرات|صور

واصل اليوم الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولاته لمتابعة إجراءات اختبارات القدرات بالجامعة فى كليتي التربية الفنية والتربية الرياضية بنات بالجزيرة بمرافقة لجنة للمتابعة مُشَكلة من المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة ورئيس اللجنة العليا للقدرات بوزارة التعليم العالى، وقد كان فى استقبالهم بكلية التربية الفنية الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وبكلية التربية الرياضية بنات الدكتورة حنان السيد عبد الفتاح عميد الكلية.

وأشاد الدكتور ماجد نجم بحسن استقبال الجامعة للطلاب مؤكدًا على تقديم كامل الدعم وتذليل أية عقبات قد يواجهها الطلاب أثناء الاختبارات، وهو ما جعلها تقدم نظامًا إلكترونيًا موحدا وشاملاً على مستوى الجامعة عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على الطلاب في عمليات تحديد ميعاد الاختبار ودفع المصروفات ومعرفة نتيجة الاختبار، مضيفًا أن الجامعة تقدم العديد من التخصصات الفنية والرياضية والسياحية والإعلامية والطبية المتميزة على مستوى الجمهورية وهو ما يسهم في جذب طلاب الثانوية العامة للتقدم إلى كلياتها المتنوعة والفريدة والعريقة.

وفي السياق ذاته قامت لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للجامعات بعمل زيارة لكلية الفنون الجميلة، وقد ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور حسن عبده عميد كلية الفنون التطبيقية سابقًا.

التعليم العالي: 107 آلاف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

جدير بالذكر انه كان قد أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 107 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.



وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.



وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

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