جيهان قمري تنهار بالبكاء على الهواء خلال حديثها عن دلال عبدالعزيز

دخلت الفنانة جيهان قمري في وصلة بكاء على الهواء خلال حديثها عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم.

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جمعنا الكثير من الأعمال المشتركة والذكريات الخالدة التي لا يمكن أن تنسى على مدار التاريخ

وتابعت جيهان قمري، "دلال عبدالعزيز فنانة رائعة وصاحبة واجب مع كل الناس وربنا يلهم دنيا وإيمي الصبر على فراق والديهما والفنانة القديرة ميرفت أمين.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة جيهان قمري، سر غيابها عن الوسط الفني، لافتة أنه لم يتم ترشيحها من قبل المنتجين لأي أعمال بالإضافة إلى مرض والداها مما دفعها للإقامة في لبنان بشكل شبه دائم.

وأشارت إلي أنه، هناك شليلة تحكم الوسط الفن.. ليه ناس تشتغل 3 و4 أعمال في سنة وناس تانية لأ، معربة عن سعادتها بعملها مع الفنان الكبير خلال مسرحية "هنوريكم نجوم الضهر".