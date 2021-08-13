جيهان قمري تكشف موعد عرض مسرحية "نجوم الظهر"

قالت الفنانة جيهان قمري، إنه من المتوقع عرض مسرحية "نجوم الظهر"، بطولة الفنان القدير محمد صبحي والفنانة سميرة عبدالعزيز وعدد آخر من الفنانين، منتصف الشهر المقبل.

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه من المقرر أن يكون العرض الأول في 15 سبتمبر المقبل، موضحة أن فريق العمل بقيادة الفنان محمد صبحي يقومون بعمل البروفات يوميا لإنهاء الاستعدادات الأخيرة لعرض المسرحية.

وتابعت، أن الفن مبارزة فنية ولا يوجد ما يسمى "نمبر ون"، وذلك لأن التمثيل أصله من أجل إمتاع الجمهور والمشاهدين، والدليل على ذلك أن نجوم الزمن الجميل مثل فاتن حمامة وغيرها لم يطلقوا على أنفسهم ألقابا أو أرقاما، والجمهور هو من فعل ذلك.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة جيهان قمري، سر غيابها عن الوسط الفني، لافتة أنه لم يتم ترشيحها من قبل المنتجين لأي أعمال بالإضافة إلى مرض والداها مما دفعها للإقامة في لبنان بشكل شبه دائم.

وأشارت إلي أنه، هناك شللية تحكم الوسط الفن.. ليه ناس تشتغل 3 و4 أعمال في سنة وناس تانية لأ، معربة عن سعادتها بعملها مع الفنان الكبير خلال مسرحية "هنوريكم نجوم الضهر".