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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيهان قمري تكشف تفاصيل أول عمل فني في حياتها

صدى البلد

قالت الفنانة جيهان قمري، إنها اتقنت اللهجة الصعيدية خلال مشاركتها في مسلسل البيت الكبير وظلت 3 شهور قبل بدء العمل للتدريب على مخارج وألفاظ اللكنة على يد عبد النبي الهواري.  

أشارت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا أفضل الدراما عن السينما ولكن الأرواق المطروحة هي التي تفرض نفسها، لافتا أن أول عمل شاركت فيها كانت مع والدتها وقامت بدور بنتها أيضا في العمل.

وتابعت جيهان قمري، "أنا مش محسوبة على شلة فهناك شركة إنتاج واحدة تتحكم وتدير كافة الأعمال الفنية بنفس الممثلين، ليه ناس تشتغل 3 و4 أعمال في سنة وناس تانية لأ، معربة عن سعادتها بعملها مع الفنان الكبير خلال مسرحية "هنوريكم نجوم الضهر.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة جيهان قمري، سر غيابها عن الوسط الفني، لافتة أنه  لم يتم ترشيحها من قبل المنتجين لأي أعمال بالإضافة إلى مرض والداها مما دفعها للإقامة في لبنان بشكل شبه دائم.

وأشارت إلي أنه، هناك شللية تحكم الوسط الفن.. ليه ناس تشتغل 3 و4 أعمال في سنة وناس تانية لأ، معربة عن سعادتها بعملها مع الفنان الكبير خلال مسرحية "هنوريكم نجوم الضهر".

محمد موسى الوسط الفنى الفنانة جيهان قمري خط احمر قناة الحدث عمل فني

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