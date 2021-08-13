أحمد الأحمر: قررت الاعتزال دوليا بعد كأس العالم بمصر

كشف أحمد الأحمر لاعب الزمالك ومنتخب مصر سبب قراره بالاعتزال الدولي عقب نهاية مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.
وقال الأحمر خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الأولي المصرية، :" كنت مقرر الإعتزال بعد كأس العالم بمصر ولكن أجلت القرار لنهاية الأولمبياد لتوقعي في تحقيق انجاز كبير لذلك قررت المشاركة".
وأكمل:" أنا معنديش مشكلة في اللعب وتحت امر بلدي مصر ولكن يجب إتاحة الفرصة للاعبين آخرين".
اقرا أيضا
رسميا.. أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك
نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تجديد التعاقد مع أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي ومنتخب مصر.
وانتهى عقد أحمد الأحمر مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.
وأكدت إدارة النادي أن اللاعب وقع على بياض تاركا الحرية لإدارة النادي في تحديد مدة العقد والمقابل المادي؛ لأنه ابن من أبناء الزمالك، ولا يمكن أن يضع شروط لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
ووجهت اللجنة الشكر للاعب الذي يسطر تاريخا مشرفا في كرة اليد المصرية آخرها تصدره لقائمة هدافي مصر في الأولمبياد، ومستمر في رحلة العطاء مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة.