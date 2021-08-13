أحمد الأحمر: قررت الاعتزال دوليا بعد كأس العالم بمصر

كشف أحمد الأحمر لاعب الزمالك ومنتخب مصر سبب قراره بالاعتزال الدولي عقب نهاية مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الأحمر خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الأولي المصرية، :" كنت مقرر الإعتزال بعد كأس العالم بمصر ولكن أجلت القرار لنهاية الأولمبياد لتوقعي في تحقيق انجاز كبير لذلك قررت المشاركة".

وأكمل:" أنا معنديش مشكلة في اللعب وتحت امر بلدي مصر ولكن يجب إتاحة الفرصة للاعبين آخرين".

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رسميا.. أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تجديد التعاقد مع أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي ومنتخب مصر.

وانتهى عقد أحمد الأحمر مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.

وأكدت إدارة النادي أن اللاعب وقع على بياض تاركا الحرية لإدارة النادي في تحديد مدة العقد والمقابل المادي؛ لأنه ابن من أبناء الزمالك، ولا يمكن أن يضع شروط لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

ووجهت اللجنة الشكر للاعب الذي يسطر تاريخا مشرفا في كرة اليد المصرية آخرها تصدره لقائمة هدافي مصر في الأولمبياد، ومستمر في رحلة العطاء مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة.