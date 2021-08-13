محافظ بني سويف: مصر لديها تجربة متكاملة الأركان لتمكين الشباب

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن مصر لديها تجربة متكاملة الأركان لتمكين الشباب.

وتابع غنيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" ما وصلت إليه من منصب هو مشروع الدولة لإعداد الشباب، مردفا:" بسواعد شبابنا تحيا مصر".

وأشار إلى أنه كان نائبًا لمحافظ بورسعيد ثم تولى منصب محافظ بني سويف، مؤكدًا أن القيادة السياسية وعدت بتمكين الشباب وأوفت بوعدها.

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محافظ بني سويف : 94 مليونا و727 ألف جنيه لتمويل 492 مشروعا خلال يوليو

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد بلغ عددها 492 مشروعا بقيمة 94 مليون و727 ألف جنيه،توفر571 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وذلك خلال شهر يوليو الماضي.



أكد محافظ بني سويف أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية وهي(مصر، الأهلي ،القاهرة ،الزراعي، الإسكان، الإسكندرية)، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غير الموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير، أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، أشارت خلاله إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

حيث أشارت إلى توجيهات محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.