غضب وتدخل الأمن.. ماذا يحدث في قرية سبك الأحد؟

قطع أهالي قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية الطريق في القرية، احتجاجا على تواجد بعض الخارجين عن القانون المعروف عنهم سجلهم الإجرامي، مطالبين قوات الأمن بالتدخل لحمايتهم من تلك العناصر.

وانتقلت قوات الشرطة لإقناع الأهالي بفتح الطريق وتم الاجتماع مع كبار العائلات وشباب القرية وإقناعهم بفتح الطريق.

فيما قامت قوات الأمن بفرض طوق أمني في القرية خوفا من تجدد الاشتباكات بين الأهالي وبين الخارجين عن القانون، محاولة فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء للقرية.

وأكد عدد من شهود العيان، أن السبب في اندلاع هذه الأحداث، وجود بعض العناصر الخارجة عن القانون، والتي تسببت من قبل في مظاهرات كبيرة في قرية شما، عقب استشهاد شهيد الكرامة محمد عيسى العليمي، على أيدي أحد أفراد تلك العناصر الإجرامية، وتم القبض على عدد منهم، وبعدها تم تنفيذ حكم الإعدام فى أحدهم.