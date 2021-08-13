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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحملت نفقات الكاراتيه 18 عاما .. "جيانا فاروق" تطالب بـ تعديل لوائح الميداليات الأوليمبية

صدى البلد

أكدت جيانا فاروق نجمه الأهلي والمنتخب والمتوجه بـ الميدالية البرونزية بـ أولمبياد طوكيو 2020 أن فكرة وجود راع لها كانت منذ عامين فقط ولكنها قبل ذلك كانت تتحمل جميع نفقات اللعبة. 

 

وأضافت جيانا في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2” أن عقد الرعاية الخاص بها ينص على تحمل الراعي لـ جميع نفقات الاستعداد لـ الأولمبياد والتدريبات مشيره إلى أنها طوال 18 عاما كانت تتحمل النفقات وحدها. 

وأكملت أن اللائحة الخاصة بـ مكافآت الميداليات بحاجه للتعديل حيث أن 200 ألف جنيه تعد مكافأة ضئيلة بالنسبة لرحلة الحصول على الميدالية.

وأضافت أن تلك اللوائح وضعت منذ فترة طويلة ولكنها لم تعد تناسب الوقت الحالي. 

وعن امكانيه اعتزالها فأكدت أن لعبة الكاراتيه بالنسبة لها عشق من المستحيل أن تفكر في الاعتزال في الوقت الحالي .

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أول تصريح من الرئيس الشرفي للنادي الإسماعيلي عقب مباراة الأهلي

الأهلي يصرف مكافأة لـ جيانا فاروق تعادل الحصول على ميدالية أولمبية ذهبية
 

أعلن النادي الأهلي، صرف مكافأة للاعبة جيانا فاروق تعادل الحصول على ميدالية أولمبية ذهبية، الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأشار النادي، إلى أن قراره الصادر عن اجتماع لمجلس إدارته، يأتي تقديرًا من المجلس لإنجاز جيانا فاروق التاريخي خلال مشاركتها بالنسخة المنصرمة من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كما تحدث المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة «شركة الأهلي للمنشآت الرياضية»، عن استاد النادي الجديد، الذي تنتظره جماهير الأهلي في كل مكان، مؤكدًا أنه سيتم طرح كراسة شروط لحقوق رعاية تسمية الاستاد خلال أسبوع بعد الحصول ‏على موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماع اليوم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة «شركة الأهلي للمنشآت الرياضية» أن مجلس إدارة النادي ‏طلب أن يكون تصميم استاد الأهلي وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، على أن يضم متحفًا لتاريخ الأهلي وبطولاته.

وقال المهندس أيمن إسماعيل إن جميع الشركات التي تمتلك خبرة في هذا المجال لديها شغف كبير، للفوز ‏بهذا الشرف، مشيرًا إلى أن اجتماع ‏مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم، مع الشركة كان مثمرًا جدًّا، وتم خلاله وضع القواعد ‏الرئيسية لـ«شركة الأهلي للمنشآت الرياضية».‏

وأضاف رئيس الشركة: «النادي الأهلي كعادته دائمًا ما يكون رائدًا وسباقًا في كل المجالات. وشركة الأهلي ‏للمنشآت الرياضية الغرض الرئيسي منها هو تطوير كافة منشآت النادي وتحويلها من مراكز تكلفة إلى ‏مراكز ربحية مثل سائر الأندية الكبرى في العالم ولدينا خطة طموحة لتحقيق هذا ‏الهدف».‏

وأشار إسماعيل إلى أن «شركة الأهلي للمنشآت الرياضية»، قامت اليوم بشرح استراتيجيتها لمجلس ‏إدارة النادي، ووافق المجلس على خطة عمل الشركة وميزانيتها، واستكمال مجلس ‏إدارتها من خلال إضافة ثلاثة من أصحاب الخبرات، وهم الدكتور خالد سري صيام، ‏والدكتور محمود عبد الله والدكتور أحمد عبد العظيم.

واختتم إسماعيل تصريحاته مؤكدًا أن «شركة الأهلي للمنشآت الرياضية» هي واحدة من الإنجازات الجديدة ‏لمجلس الإدارة.‏

 

اولمبياد طوكيو جيانا فاروق الأهلى أون تايم سبورت كاراتيه

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