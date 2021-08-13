لم يكن يقصد .. شاب يذبح سيدة أمام منزلها

تمكنت قوات الأمن الجزائرية من القبض على شاب في منتصف العشرينات في أحد الشوارع ببلدية براقي بالجزائر، بعد أن ذبح سيدة في منتصف الشارع .



حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية، فإن سكان بلدية "براقي" بالجزائر، استيقظوا على كارثة بسبب شخص مضطرب نفسيا و عقليا قام بذبح سيدة أمام منزلها و التي تسكن بالقرب من منزله أيضا .

ألقت الشرطة الجزائرية القبض على الشاب بعد سماع رواية الشهود، السكان في نفس المكان، و الذين اكدوا انه مصابا باضطرابات عقلية تدفعه للقيام بأفعال غريبة.



و بعد إلقاء القبض على الشاب، اعترف بجريمته، و أوضح أنه كان يحتاج للمال في تلك الفترة، و كان قد هاجمها بهدف السرقة و لكنها قاومته و لكن قام بضربها بسكين في رقبتها و ذبحها في الشارع.



جدير بالذكر ان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا القصة، و طالبوا الشرطة بإيداعه في مصحة نفسية.