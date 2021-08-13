إزالة تعديات حمو بيكا أمام منزله بالإسكندرية بعد شكاوي الجيران .. صور

أزالت أجهزة حي العجمي في الإسكندرية، أمس الخميس، حواجز مرورية مخالفة وضعها مؤدي المهرجانات حمو بيكا أمام منزله الخاص الكائن بنطاق الحي، بعد ورود شكاوى من الجيران من لتضررهم من الحواجز.
وكانت منطقة العطارين بالإسكندرية، قد شهدت واقعة أخرى، حيث ضبط سيارة مغنى المهرجانات حمو بيكا بعد ترك سيارته فى الطريق العام وفى مكان غير مخصص لتواجد السيارات، مما دفع ضابط المرور النقيب شاهر قمره، بوضع الكلابشات فى السيارة، وتحرير مخالفة للسيارة، بالإضافة إلى اكتشافه عدم وجود رخصة السيارة، إضافة لعدد من المخالفات المرورية.
وحرر ضابط المرور المخالفة للسيارة، والتى تضمنت ركن سيارة فى الممنوع، وتغيير لون السيارة، وعدم وجود رخصه سارية، ووجود زجاج ملون، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 10 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة.