بعد نجاح Jungle Cruise.. فيلم جديد لإيميلي بلانت ودواين جونسون

بعد نجاح فيلمهما المعروض حاليا في السينمات Jungle Cruise تستعد الممثلة البريطانية إيميلي بلانت للتعاون مرة أخرى مع نجم هوليوود دواين جونسون في فيلم جديد

استحوذت ستوديوهات أمازون على حقوق توزيع الفيلم الذي تنتجه شركة Seven Bucks الذي يمتلكها دواين جونسون مع آخرين بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

فيلم إيميلي بلانت الجديد تدور أحداثه حول النسخة النسائية من شيرلوك هولمز التي تصبح أول محققة في وكالة متخصصة وتكسر هيمنة الرجال على هذه الوظيفة وغيرت طريقة عمل المباحث إلى الأبد.

يعرض لدواين جونسون وإيميلي بلانت حاليا فيلم Jungle Cruise، وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة دواين جونسون أيضا حوالي 124 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي حتى الآن.

قصة فيلم Jungle Cruise

تدور أحداث فيلم Jungle Cruise حول رحلة الدكتورة ليلي هوتون إلى غابات الأمازون للبحث عن شجرة قديمة لديها القدرة على الشفاء وهو اكتشاف سيغير مستقبل الطب بمساعدة دواين جونسون.

يخوض أبطال فيلم Jungle Cruise مغامرة مثيرة عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، باستخدام زورق نهري صغير.

يشارك في بطولته كل من إدجار راميرز، جيسي بليمونز، فيرونيكا فالكون، وعدد كبير من النجوم من مختلف الجنسيات، وهو من إخراج جومي كوليت سيرا.